Саакашвілі перевели до реанімації

Наразі його стан стабільний.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування вже 49-й день , перевели до реанімації тюремної лікарні.

Про це повідомила журналістам лікарка-реаніматолог Гуліко Кіліптарі.

Нагадаємо, Саакашвілі раніше сьогодні, 18 листопада, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. "Це була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск та були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації і там чергує реаніматолог ", - заявила лікарка.

Як зауважила лікарка, причини короткочасної втрати свідомості Саакашвілі стануть відомі після проведення низки досліджень. Після реанімаційних заходів показники здоров'я експрезидента Грузії стабілізувалися. "Параметри оксигенації, оксигенації, гемодинаміки та дихання в абсолютній нормі... Після короткострокових реанімаційних дій його стан стабілізувався", - додала вона.

Зазначимо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що згідно з висновком комісії, стан Саакашквілі оцінюється як критичний і його негайно треба перевести до відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медзаклад в’язниці № 18.

Нагадаємо, через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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