В Офісі генпрокурора придумали, як протидіяти кіберзлочинцям

За словами Венедіктової, Україна наразі стала і одним із світових хабів кіберзлочинності.

В Україні планують створити платформу спільних дій для протидії кіберзлочинам.

Про це повідомила генерельна прокурорка Ірина Венедіктова.

Також читайте Створили сторінку в Instagram і знущалися: у Херсонській області однокласники влаштували кібербулінг дівчині

Сьогодні, 18 листопада, на Міжнародний форум кібербезпеки зібралися європейські колеги, фахівці із Японії, Аргентини, Мароко та представники українських правоохоронних та державних органів. "Україна наразі стала і одним із світових хабів кіберзлочинності. Наша мета, щоби нові технології змінювали життя на краще, а не давали ширші можливості для зловживань, правопорушень і шахрайств", - написала генпрокурорка.

За словами Венедіктової, кібернапади у світі здійснюються кожні півхвилини. Кіберзлочин вчиняється в середньому понад 2000 разів на день.Також вона додала, за останній рік втричі збільшилась кількість запитів наших закордонних колег про міжнародну правову допомогу саме в сфері протидії кіберзлочинам.

Вона зауважила, в Офісі генпрокурора запровадили нову кіберспеціалізацію прокурорів та створили відповідний підрозділ. Також надзвичайно активно співпрацює з іноземними колегами Департамент міжнародно-правового співробітництва.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова назвала імена 10 колишніх високопосадовців, причетних до розстрілів на Майдані.

Читайте також: