В Офисе генпрокурора придумали, как противодействовать киберпреступникам

По словам Венедиктовой, Украина стала одним из мировых хабов киберпреступности.

В Украине планируют создать платформу совместных действий по противодействию киберпреступлениям.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Также читайте Создали страницу в Instagram и издевались: в Херсонской области одноклассники устроили кибербуллинг девочке

Сегодня, 18 ноября, на Международный форум кибербезопасности собрались европейские коллеги, специалисты Японии, Аргентины, Марокко и представители украинских правоохранительных и государственных органов. "Украина стала одним из мировых хабов киберпреступности. Наша цель, чтобы новые технологии меняли жизнь к лучшему, а не давали более широкие возможности для злоупотреблений, правонарушений и мошенничеств", — написала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, кибернападения в мире совершаются каждые полминуты. Киберпреступление совершается в среднем более 2000 раз в день. Также она добавила, что за последний год втрое увеличилось количество запросов наших зарубежных коллег о международной правовой помощи именно в сфере противодействия киберпреступлениям.

Она отметила, что в Офисе генпрокурора ввели новую киберспециализацию прокуроров и создали соответствующее подразделение. Также активно сотрудничает с иностранными коллегами Департамент международно-правового сотрудничества.

Напомним, Ирина Венедиктова назвала имена 10 бывших высокопоставленных чиновников, причастных к расстрелам на Майдане.

Читайте также: