Ще одна країна підписала декларацію про європейську перспективу України

Ще одна країна підписала декларацію про європейську перспективу України

Раніше чотири країни ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою підписав декларацію про визнання європейської перспективи України.

Про це написав Зеленський у своєму Twitter.

Так, зустріч президентів України та Словаччини відбулася на полях екологічного саміту в Глазго. Серед іншого, Зеленський і Чапутова також говорили підтримку членства України в ЄС та НАТО та взаємодію в енергетичній сфері та про безпекову ситуацію на Донбасі.

"Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано декларацію про визнання європейської перспективи України", - написав Зеленський.

Президент наголосив на важливості визнання європейської перспективи для підтримки процесу трансформації в Україні й висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини шляху країни до набуття членства в ЄС і НАТО.

"Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України", – зауважив Зеленський.

Глава держави також поінформував словацьку колегу про перебіг реформ, будівництво доріг та діджиталізацію, що відбуваються в Україні.

Раніше декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва та Естонія.

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