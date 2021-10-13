Шмигаль вирушив до Швеції з робочим візитом: відвідає Мальме та візьме участь у форумі

Шмигаль вирушив до Швеції з робочим візитом: відвідає Мальме та візьме участь у форумі

Засідання Кабміну сьогодні не відбудеться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в середу, 13 жовтня, з робочим візитом вирушив до Швеції. Очільник уряду відвідає місто Мальме на півдні країни.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"У рамках візиту прем'єр-міністр України візьме участь у Міжнародному форумі пам'яті Голокосту і боротьби з антисемітизмом", - йдеться в повідомленні.

Також плануються зустрічі Дениса Шмигаля зі своїм шведським колегою Стефаном Левеном, а також прем'єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас і прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Гегера.

Нагадаємо:

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг заявив, що протистоячи військовій агресії РФ, Україна захищає безпеку всіх європейських націй. Швеція підтримує територіальну цілісність України.

Швеція підтримує територіальну цілісність України. Також спеціально до 30-тиріччя Незалежності України Швеція передала оригінал Конституції Пилипа Орлика та срібну Булаву, що за легендою належала Орлику та Мазепі. Унікальні експонати зберігаються у державному архіві країни останні триста років. Побачити їх на власні очі можна буде у Софії Київській до 14 листопада.

Новини України: Конституцію Пилипа Орлика всі охочі зможуть побачити у Софії Київській

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