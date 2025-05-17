Трамп зателефонує Путіну та Зеленському: про що говоритиме

Дональд Трамп / © Associated Press

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У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп зателефонує Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Його мета — досягнути припинення вогню.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, дзвінки заплановані на понеділок, 10:00 ранку.

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«Я говоритиму телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою дзвінка буде зупинити „кроваву бійню“, яка вбиває в середньому понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля», — зазначив він.

Після цього американський лідер має намір подзвонити українському главі Володимиру Зеленському.

«А потім разом з президентом зеленським з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде припинено вогонь, і ця дуже жорстока війна, якої ніколи не мало б бути, закінчиться. Благослови нас усіх Боже!», — завершив Трамп.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, в Стамбулі таки відбулися перші за понад три роки переговори України та Росії, як цього і хотів Дональд Трамп.

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Трамп також хотів негайного припинення вогню. Україна на це погодилася ще під час переговорів у саудівській Джидді в середині березня. Тоді американці запропонували формулу тимчасового 30-денного припинення вогню з можливістю пролонгації. Але Путін своєї згоди за ці два місяці так і не надав. Натомість він постійно затягував час, висуваючи вкрай шизофренічні вимоги, на кшталт зупинення поставок західної зброї Києву і мобілізації в Україні. В Кремлі постійно наголошували, що припинення вогню неможливе без погодження ширшої рамки врегулювання війни. За версією Путіна — це повна капітуляція України.

Втім, щойно Трамп почав погрожувати виходом США з переговорного процесу (хоча насправді команда Трампа глибоко в ньому ніколи й не була, граючи чи-то на боці Росії, чи-то, в кращому випадку, в нейтралітет), Путін заявив, що Росія готова до прямих переговорів з Україною вже в четвер, 15 травня. Білий дім, вочевидь, сприйняв це як поступку з боку Кремля, бо чинний президент США ніколи глибоко не розбирався в причинах цієї війни. Хоча, нагадаємо, Путін також сказав, що це буде продовження стамбульських переговорів весни 2022 року. Проте Трамп наполіг, щоб Україна таки поїхала до Стамбула.