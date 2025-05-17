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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
240
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2 хв

Трамп зателефонує Путіну та Зеленському: про що говоритиме

Трамп говоритиме з Путіним та Зеленським про перемир’я.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп зателефонує Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Його мета — досягнути припинення вогню.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, дзвінки заплановані на понеділок, 10:00 ранку.

«Я говоритиму телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою дзвінка буде зупинити „кроваву бійню“, яка вбиває в середньому понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля», — зазначив він.

Після цього американський лідер має намір подзвонити українському главі Володимиру Зеленському.

«А потім разом з президентом зеленським з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде припинено вогонь, і ця дуже жорстока війна, якої ніколи не мало б бути, закінчиться. Благослови нас усіх Боже!», — завершив Трамп.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, в Стамбулі таки відбулися перші за понад три роки переговори України та Росії, як цього і хотів Дональд Трамп.

Трамп також хотів негайного припинення вогню. Україна на це погодилася ще під час переговорів у саудівській Джидді в середині березня. Тоді американці запропонували формулу тимчасового 30-денного припинення вогню з можливістю пролонгації. Але Путін своєї згоди за ці два місяці так і не надав. Натомість він постійно затягував час, висуваючи вкрай шизофренічні вимоги, на кшталт зупинення поставок західної зброї Києву і мобілізації в Україні. В Кремлі постійно наголошували, що припинення вогню неможливе без погодження ширшої рамки врегулювання війни. За версією Путіна — це повна капітуляція України.

Втім, щойно Трамп почав погрожувати виходом США з переговорного процесу (хоча насправді команда Трампа глибоко в ньому ніколи й не була, граючи чи-то на боці Росії, чи-то, в кращому випадку, в нейтралітет), Путін заявив, що Росія готова до прямих переговорів з Україною вже в четвер, 15 травня. Білий дім, вочевидь, сприйняв це як поступку з боку Кремля, бо чинний президент США ніколи глибоко не розбирався в причинах цієї війни. Хоча, нагадаємо, Путін також сказав, що це буде продовження стамбульських переговорів весни 2022 року. Проте Трамп наполіг, щоб Україна таки поїхала до Стамбула.

Дата публікації
Кількість переглядів
240
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