Зеленський та Венс відвідають інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV. Серед присутніх буде багато інших світових лідерів, зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс, з яким в українського лідера була запекла суперечка у Білому домі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Ватикану.

Церемонія відбудеться на площі Святого Петра та офіційно ознаменує інавгурацію Папи Лева XIV як духовного лідера 1,4 мільярда католиків у всьому світі.

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Віце-президент США Джей Ді Венс, який мав жорстку суперечку із Зеленським у Білому домі в лютому, очолить американську делегацію. Його буде супроводжувати державний секретар Марко Рубіо.

За словами близького радника українського президента, Зеленський готовий провести двосторонні зустрічі з іншими присутніми лідерами на полях заходу.

Серед інших лідерів, яких очікують у неділю, — президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем’єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також будуть присутні багато європейських королівських осіб, зокрема король Іспанії Філіп та королева Летиція.

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Росію представлятиме міністерка культури Ольга Любимова, повідомив Ватикан.

Нагадаємо, раніше, 30 квітня, на похороні Папи Римського Франциска президент Володимир Зеленський поспілкувався у Ватикані із американським лідером Дональдом Трампом.