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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
642
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1 хв

Медведєв виступив із черговими погрозами Україні

Медвєдєв пригрозив, що конфлікт між Росією та Україною може перейти у “жахливішу стадію”, якщо переговори проваляться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що мирні переговори самі не завжди призводять до закінчення боїв. Мовляв, у разі невдачі вони навіть можуть призвести до ще жахливішої стадії конфлікту з новою зброєю та учасниками.

Про це повідомляють росЗМІ.

Вочевидь, Медведєв знову хильну чарку та вирішив звернутися з думкою, яка нікого не цікавить, до світу.

«Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми про переговори, слід запам’ятати просту річ: мирні переговори самі по собі не завжди призводять до закінчення бойових дій. Невдалі переговори можуть призвести до початку жахливішої стадії війни з новою зброєю та учасниками», — написав Медведєв на своїй сторінці в соцмережі.

Ймовірно, це завуальований шантаж, який стосується застосування ядерної зброї проти України та нападу на країни НАТО.

Раніше у Києві відбулася зустріч «коаліції охочих», на якій були присутні лідери України, Франції, Німеччини, Великобританії та Польщі викликала лють у Москві. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував західним політикам «засунути мирні плани у пангендерні дупи».

«Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Натомість вони розсипаються погрозами на адресу Росії. Або перемир’я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви вважаєте це розумним? Засуньте ці „мирні“ плани у свої пангендерні дупи!», — йдеться в повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
642
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