Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що мирні переговори самі не завжди призводять до закінчення боїв. Мовляв, у разі невдачі вони навіть можуть призвести до ще жахливішої стадії конфлікту з новою зброєю та учасниками.

Про це повідомляють росЗМІ.

Вочевидь, Медведєв знову хильну чарку та вирішив звернутися з думкою, яка нікого не цікавить, до світу.

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«Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми про переговори, слід запам’ятати просту річ: мирні переговори самі по собі не завжди призводять до закінчення бойових дій. Невдалі переговори можуть призвести до початку жахливішої стадії війни з новою зброєю та учасниками», — написав Медведєв на своїй сторінці в соцмережі.

Ймовірно, це завуальований шантаж, який стосується застосування ядерної зброї проти України та нападу на країни НАТО.

Раніше у Києві відбулася зустріч «коаліції охочих», на якій були присутні лідери України, Франції, Німеччини, Великобританії та Польщі викликала лють у Москві. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував західним політикам «засунути мирні плани у пангендерні дупи».

«Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Натомість вони розсипаються погрозами на адресу Росії. Або перемир’я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви вважаєте це розумним? Засуньте ці „мирні“ плани у свої пангендерні дупи!», — йдеться в повідомленні.

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