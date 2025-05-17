Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами не всегда приводят к окончанию боев. Мол, в случае неудачи они даже могут привести к еще более ужасной стадии конфликта с новым оружием и участниками.

Об этом сообщают РосСМИ.

Очевидно, Медведев снова наклонную рюмку и решил обратиться с никого не интересующим мнением к миру.

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Всем врагам России, которые выдвигают ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», — написал Медведев на своей странице в соцсети.

Вероятно, это завуалированный шантаж, касающийся применения ядерного оружия против Украины и нападения на страны НАТО.

Ранее в Киеве состоялась встреча коалиции желающих, на которой присутствовали лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши вызвала ярость в Москве. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил западным политикам «засунуть мирные планы в пангендерные задницы».

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск обсуждали мир в Киеве. Они рассыпаются угрозами в адрес России. Либо перемирие для отдыха бандеровских орд, либо новые санкции. Вы считаете это разумным? Задвиньте эти «мирные» планы в свои пангендерные задницы!», — говорится в сообщении.

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