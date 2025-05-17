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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3440
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Медведев выступил с очередными угрозами Украине

Медведев пригрозил, что конфликт между Россией и Украиной может перейти в более "ужасную стадию", если переговоры провалятся.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами не всегда приводят к окончанию боев. Мол, в случае неудачи они даже могут привести к еще более ужасной стадии конфликта с новым оружием и участниками.

Об этом сообщают РосСМИ.

Очевидно, Медведев снова наклонную рюмку и решил обратиться с никого не интересующим мнением к миру.

Всем врагам России, которые выдвигают ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», — написал Медведев на своей странице в соцсети.

Вероятно, это завуалированный шантаж, касающийся применения ядерного оружия против Украины и нападения на страны НАТО.

Ранее в Киеве состоялась встреча коалиции желающих, на которой присутствовали лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши вызвала ярость в Москве. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил западным политикам «засунуть мирные планы в пангендерные задницы».

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск обсуждали мир в Киеве. Они рассыпаются угрозами в адрес России. Либо перемирие для отдыха бандеровских орд, либо новые санкции. Вы считаете это разумным? Задвиньте эти «мирные» планы в свои пангендерные задницы!», — говорится в сообщении.

Дата публикации
Количество просмотров
3440
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