Україна та Грузія стануть членами НАТО незалежно від позиції РФ: заява Столтенберга

Столтенберг розкритикував ідею про те, що вступ України та Грузії до НАТО є провокацією проти Росії.

Україна та Грузія стануть членами НАТО незалежно від позиції Росії, а їхні зусилля на шляху до вступу в Альянс матимуть активну підтримку з боку держав-учасників Північноатлантичного союзу.

Відповідну заяву генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив у вівторок, 5 жовтня, під час зустрічі, організованої Брукінґським інститутом та Джорджтаунським університетом.

Під час виступу Столтенберга запитали, чи не є потенційний вступ України та Грузії до НАТО "майже гарантією загострення відносин з Росією" і чи не варто Північноатлантичному союзу запровадити новий підхід до безпеки у Східній Європі.

Генсек, зі свого боку, охарактеризував ідею про те, що приєднання до НАТО сусідів Росії є провокацією проти Кремля, як "абсолютно невірну".

"Коли хтось каже такі речі - це провокація, - наголосив Столтенберг. - Звичайно, лише члени НАТО, Грузія і Україна вирішують, коли вони готові приєднатися. Не Росія. (...) Тому ми підтримуємо їхні зусилля з модернізації, реформування, щоб відповідати стандартам НАТО. І коли 30 союзників погодяться, що вони готові приєднатися, вони приєднаються".

Очільник Альянсу додав, що не може говорити про терміни вступу України і Грузії до НАТО.

"Думаю, очевидно, що завтра цього не станеться, - заявив він. - Моє послання союзникам по НАТО (...) полягає в тому, що нам потрібно активізувати зусилля і зробити більше для цих країн-претендентів. Тому що, поки вони не є членами (Альянсу. - Ред.), ми повинні надавати більше підтримки, більше навчання, нарощувати потенціал, допомагати проводити реформи, боротися з корупцією і будувати інститути безпеки і оборони".

Столтенберг висловив надію на те, що країни-члени Альянсу зможуть ухвалити "низку амбітних рішень" під час наступного саміту НАТО. "Але знову ж таки, це не змінює суверенного права кожної нації обирати свій власний шлях", - підкреслив генеральний секретар.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував принцип НАТО "не дратувати Росію" у Чорному морі.

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