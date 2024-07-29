В історії про "аварію" на Південноукраїнській АЕС 99% політики — нардеп

Про це заявив нардеп, член парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Там 99% політики, ніж реального бажання розібратися. На превеликий жаль. Давайте визначимося, що ми обговорюємо. Чи була сама певна неполадка? Бо, розумієте, тут же через що великий скандал? Через те, що певні експерти назвали це аварією на атомному блоці. Аварія – це була Чорнобильська аварія. І енергетики дуже негативно і прискіпливо ставляться до дилетантського, аматорського використання цих термінів – аварія", – зазначив Кучеренко.

За його інформацією, проблеми були пов’язані з малими трансформаторами у зв’язку з аномальною спекою.

"Треба спокійно розбиратися. Для цього є незалежний державний регулятор – Державна інспекція ядерного регулювання. Цей орган підпорядкований Кабміну. Не Енергоатому, не міністру, а Кабміну. І в цій ситуації спокійно уряд разом із ДІЯРом має визначити, що ж там відбулося і чи адекватними були дії персоналу до того і після того", – резюмував Кучеренко.

Раніше ДІЯРУ та МАГАТЕ підтвердили відсутність аварії на обладнанні АЕС, повідомивши про відключення трансформатора поряд з майданчиком АЕС, яке призвело до спрацювання системи захисту і зупинки блоку на кілька годин