Влада розпочала податковий терор проти українців, — Ігор Палиця

Антиконституційний закон про податкову амністію автоматично визнає всіх українців злочинцями та вимагає оподаткувати свої заощадження. Навіть ті, за які громадяни вже сплатили податки.

Це є прямим порушенням Конституції України та жодним чином не вплине на детінізацію економіки. Президент повинен повернути закон у парламент на доопрацювання. У першу чергу — зробити податкову амністію безумовною та безвідсотковою.

Про це написав лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця у своєму блозі на сайті УНІАН.

"Звісно, наша депутатська група не голосувала за цей закон, адже він повністю нехтує конституційними правами людей. Кожен українець тепер мусить доводити, що заробив свої статки законно. А це є прямим порушенням презумпції невинуватості кожного громадянина. Вкрай цинічно, що ухвалений провладною більшістю закон вимагає повторного оподаткування заощаджень, за які вже сплачені податки. Порушуються не тільки принципи соціальної справедливості, а й українське законодавство", — пише Ігор Палиця.

Народний депутат зауважує, що влада не просто забирає в українців частину заощаджень — уряд підставляє людей під ризики переслідування. Адже вся інформація про заощадження українців надходитиме в податкову. Враховуючи її корумпованість, незахищені персональні дані громадян стануть відкритими дверима для зловживань правоохоронців, корупції та шантажу.

"Новий закон — це не що інше, як податковий терор чинної влади проти українців! Забираючи в людей частину заощаджень у якості податку, уряд не дає взамін нічого: ані конфіденційності інформації про громадян, ані імунітету від розслідувань правоохоронців. Також держава жодним чином не гарантує збереження амністованих коштів українців, їх захист від інфляції та інвестування в надійні прибуткові активи. Ось такою є справжня сутність нового закону. Жодного реального кроку до зменшення тіньової економіки, в існуванні якої винна якраз саме влада, а не українці", — констатує народний депутат.

Ігор Палиця пояснює: щоб бізнес працював "по-білому", має бути довіра до держави, яка базується на конкретних гарантіях. Насамперед, влада має забезпечити в Україні верховенство права, гарантувати бізнесу стабільне та зрозуміле податкове законодавство, знизити податки, побороти корупцію. Сьогодні уряд не дає жодних гарантій, а навпаки прагне забрати останнє в людей, які важко працюють щодня, аби прогодувати свої сім’ї, і сумлінно сплачують податки.

"Слід чітко розрізняти ці речі: конфіскація частини заощаджень українців не призведе до детінізації роботи бізнесу. Люди продовжать отримувати зарплати в конвертах, а бізнес — працювати в тіні…" — додає політик.

Ігор Палиця переконаний, що пропонований владою закон — неприйнятний. Він наголошує: податкова амністія має бути безвідсотковою. Українцям не треба нічого платити державі, а просто задекларувати гроші та майно. При цьому частина задекларованих коштів має бути інвестована в захищені державою фінансові інструменти.

"Податкова амністія повинна бути безумовною. Жодних перевірок законності надбання коштів чи майна, жодних розслідувань та переслідувань з боку правоохоронців. Держава має надати українцям 100% захист від витоку персональних даних. І, врешті-решт, амністія повинна бути добровільною та проводитися в кілька етапів. Адже успіх першої хвилі може залучити до наступних мільйони громадян", — пояснює лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Ігор Палиця звертається до Президента Зеленського як гаранта Конституції України із закликом не підписувати цей закон: "Закон необхідно повернути в парламент на доопрацювання. І почати внесення змін слід зі слова "амністія". Українці — не злочинці! Їм не потрібне помилування від покарання".

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