Власть начала налоговый террор против украинцев, — Игорь Палица

Антиконституционный закон о налоговой амнистии автоматически признает всех украинцев преступниками и требует обложить свои сбережения. Даже те, за которые граждане уже заплатили налоги.

Это является прямым нарушением Конституции Украины и никоим образом не повлияет на детенизации экономики. Президент должен вернуть закон в парламент на доработку. В первую очередь — сделать налоговую амнистию безусловной и беспроцентной..

Об этом написал лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица в своем блоге на сайте УНИАН.

"Конечно, наша депутатская группа не голосовала за этот закон, ведь он полностью пренебрегает конституционными правами людей. Каждый украинец теперь должен доказывать, что заработал свое состояние законно. А это является прямым нарушением презумпции невиновности каждого гражданина. Крайне цинично, что принятый провластным большинством закон требует повторного налогообложения сбережений, за которые уже уплачены налоги. Нарушаются не только принципы социальной справедливости, но и украинское законодательство", — пишет Игорь Палица.

Народный депутат отмечает, что власть не просто отнимает у украинцев часть сбережений — правительство подставляет людей под риски преследования. Ведь вся информация о сбережениях украинцев будет поступать в налоговую. Учитывая ее коррумпированность, незащищенные персональные данные граждан станут открытыми дверями для злоупотреблений правоохранителей, коррупции и шантажа.

"Новый закон — это не что иное, как налоговый террор действующей власти против украинцев! Забирая у людей часть сбережений в качестве налога, правительство не дает взамен ничего: ни конфиденциальности информации о гражданах, ни иммунитета от расследований правоохранителей. Также государство никоим образом не гарантирует сохранение амнистированных средств украинцев, защиту от инфляции и инвестирования в надежные доходные активы. Вот такова истинная сущность нового закона. Ни реального шага к уменьшению теневой экономики, в существовании которой должна как раз именно власть, а не украинцы", — констатирует народный депутат.

Игорь Палица объясняет: чтобы бизнес работал "по-белому", должно быть доверие к государству, которое базируется на конкретных гарантиях. Прежде всего, власть должна обеспечить в Украине верховенство права, гарантировать бизнесу стабильное и понятное налоговое законодательство, снизить налоги, побороть коррупцию. Сегодня правительство не дает никаких гарантий, а наоборот стремится забрать последнее у людей, тяжело работают ежедневно, чтобы прокормить свои семьи, и добросовестно платят налоги.

"Следует четко различать эти вещи: конфискация части сбережений украинцев не приведет к детенизации работы бизнеса. Люди продолжат получать зарплаты в конвертах, а бизнес — работать в тени ..." — добавляет политик.

Игорь Палица убежден, что предлагаемый властью закон — неприемлем. Он отмечает: налоговая амнистия должна быть беспроцентной. Украинцам й не надо ничего платить государству, а просто задекларировать деньги и имущество. При этом часть задекларированных средств должна быть инвестирована в защищенные государством финансовые инструменты.

"Налоговая амнистия должна быть безусловной. Никаких проверок законности приобретения средств или имущества, никаких расследований и преследований со стороны правоохранителей. Государство должно предоставить украинцам 100% защиту от утечки персональных данных. И, в конце концов, амнистия должна быть добровольной и проводиться в несколько этапов. Ведь успех первой волны может использовать в следующих миллионы граждан", — объясняет лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

Игорь Палица обращается к Президенту Зеленскому как гаранту Конституции Украины с призывом не подписывать этот закон: "Закон необходимо вернуть в парламент на доработку. И начать внесении изменений следует из слова "амнистия". Украинцы — не преступники! Им не нужно помилование от наказания".

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