Мейвезер - Логан Пол: найкращі моменти бою (відео)

Огляд поєдинку легендарного боксера та популярного шоумена.

У ніч проти 6 червня колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер повернувся в ринг поєдинком з популярним блогером Логаном Полом.

Виставковий бій на арені Hard Rock Stadium в Маямі тривав всі відведені 8 раундів та закінчився без оголошення переможця. Це передбачав регламент поєдинку, якщо суперники подолають повну дистанцію.

Додамо, що на процедурі зважування напередодні бою Мейвезер виявився на 15,4 кг легшим за Пола - 70,3 кг проти 85,7 кг.

До вашої уваги відеоогляд поєдинку між легендою боксу та блогером.

44-річний Мейвезер за свою довгу кар’єру провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог. В останньому офіційному бою в 2017 році він технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора .

. Для 26-річного Пола це був третій вихід на боксерський ринг. Раніше він двічі бився з іншим блогером KSI: перший поєдинок завершився внічию, а в другому Логан програв суддівським рішенням.

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