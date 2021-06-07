Мейвезер - Логан Пол: лучшие моменты боя (видео)

Обзор поединка легендарного боксера и популярного шоумена.

В ночь на 6 июня бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер вернулся в ринг поединком с популярным блоггером Логаном Полом.

Выставочный бой на арене Hard Rock Stadium в Майами продолжался все отведенные 8 раундов и закончился без объявления победителя. Это предусматривал регламент поединка, если соперники преодолеют полную дистанцию.

Добавим, что на процедуре взвешивания накануне боя Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола - 70,3 кг против 85,7 кг.

Вашему вниманию видеообзор поединка между легендой бокса и блогером.

44-летний Мейвезер за свою долгую карьеру провел 50 боев, в которых одержал 50 побед. В последнем официальном бою в 2017 году он техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора .

. Для 26-летнего Пола это был третий выход на боксерский ринг. Ранее он дважды дрался с другим блогером KSI: первый поединок завершился вничью, а во втором Логан проиграл судейским решением.

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