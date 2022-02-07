Олімпіада-2022: хто виграв медалі 7 лютого

Після третього змагального дня Україна залишається без нагород.
У понеділок, 7 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно 9 комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у третій день Олімпіади-2022.
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Збірна України, на жаль, ще не здобула медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 7 лютого біатлоністка Юлія Джима мала реальні шанси поборотися за п'єдестал в індивідуальній гонці, проте два неточні постріли змусили її задовольнитися потраплянням до топ-10.
Фігурне катання. Командний турнір
- 1. ОКР
- 2. США
- 3. Японія
Стрибки з трампліну. Змішані командні змагання
- 1. Словенія
- 2. ОКР
- 3. Канада
Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл
- 1. Максанс Парро (Канада)
- 2. Суй Імін (Китай)
- 3. Марк Макморріс (Канада)
Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
- 1. Беат Фойц (Швейцарія)
- 2. Жоан Кларе (Франція)
- 3. Маттіас Маєр (Австрія)
Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом
- 1. Сара Хектор (Швеція)
- 2. Федеріка Бріньйоне (Італія)
- 3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)
Ковзани. Жінки. 1500 м
- 1. Ірен Вюст (Нідерланди)
- 2. Міхо Такагі (Японія)
- 3. Антуанетта де Йонг (Нідерланди)
Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка
- 1. Деніз Геррманн (Німеччина)
- 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)
- 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
Шорт-трек. Жінки. 500 м
- 1. Аріанна Фонтана (Італія)
- 2. Сюзанне Схултінг (Нідерланди)
- 3. Кім Бутен (Канада)
Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м
- 1. Рень Цзівей (Китай)
- 2. Лі Веньлун (Китай)
- 3. Лю Шаоан (Угорщина)
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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