Олімпіада-2022: хто виграв медалі 7 лютого

Після третього змагального дня Україна залишається без нагород.

У понеділок, 7 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 9 комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у третій день Олімпіади-2022.

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Збірна України, на жаль, ще не здобула медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 7 лютого біатлоністка Юлія Джима мала реальні шанси поборотися за п'єдестал в індивідуальній гонці, проте два неточні постріли змусили її задовольнитися потраплянням до топ-10.

Фігурне катання. Командний турнір

1. ОКР

2. США

3. Японія

Стрибки з трампліну. Змішані командні змагання

1. Словенія

2. ОКР

3. Канада

Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл

1. Максанс Парро (Канада)

2. Суй Імін (Китай)

3. Марк Макморріс (Канада)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

1. Беат Фойц (Швейцарія)

2. Жоан Кларе (Франція)

(Франція) 3. Маттіас Маєр (Австрія)

Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом

1. Сара Хектор (Швеція)

2. Федеріка Бріньйоне (Італія)

3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

Ковзани. Жінки. 1500 м

1. Ірен Вюст (Нідерланди)

(Нідерланди) 2. Міхо Такагі (Японія)

3. Антуанетта де Йонг (Нідерланди)

Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка

1. Деніз Геррманн (Німеччина)

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

Шорт-трек. Жінки. 500 м

1. Аріанна Фонтана (Італія)

2. Сюзанне Схултінг (Нідерланди)

3. Кім Бутен (Канада)

Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м

1. Рень Цзівей (Китай)

2. Лі Веньлун (Китай)

3. Лю Шаоан (Угорщина)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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