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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 7 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 7 лютого

Німецька біатлоністка Деніз Геррманн виграла жіночу індивідуальну гонку / Associated Press

Після третього змагального дня Україна залишається без нагород.

У понеділок, 7 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 9 комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у третій день Олімпіади-2022.

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Збірна України, на жаль, ще не здобула медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 7 лютого біатлоністка Юлія Джима мала реальні шанси поборотися за п'єдестал в індивідуальній гонці, проте два неточні постріли змусили її задовольнитися потраплянням до топ-10.

Фігурне катання. Командний турнір

  • 1. ОКР
  • 2. США
  • 3. Японія

Стрибки з трампліну. Змішані командні змагання

  • 1. Словенія
  • 2. ОКР
  • 3. Канада

Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл

  • 1. Максанс Парро (Канада)
  • 2. Суй Імін (Китай)
  • 3. Марк Макморріс (Канада)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

  • 1. Беат Фойц (Швейцарія)
  • 2. Жоан Кларе (Франція)
  • 3. Маттіас Маєр (Австрія)

Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом

  • 1. Сара Хектор (Швеція)
  • 2. Федеріка Бріньйоне (Італія)
  • 3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

Ковзани. Жінки. 1500 м

  • 1. Ірен Вюст (Нідерланди)
  • 2. Міхо Такагі (Японія)
  • 3. Антуанетта де Йонг (Нідерланди)

Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка

  • 1. Деніз Геррманн (Німеччина)
  • 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)
  • 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

Шорт-трек. Жінки. 500 м

  • 1. Аріанна Фонтана (Італія)
  • 2. Сюзанне Схултінг (Нідерланди)
  • 3. Кім Бутен (Канада)

Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м

  • 1. Рень Цзівей (Китай)
  • 2. Лі Веньлун (Китай)
  • 3. Лю Шаоан (Угорщина)

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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