Олимпиада-2022: кто выиграл медали 7 февраля

После третьего соревновательного дня Украина остается без наград.
В понедельник, 7 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в третий день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины, к сожалению, еще не добыла медали на зимних Играх в столице Китая. 7 февраля биатлонистка Юлия Джима имела реальные шансы побороться за пьедестал в индивидуальной гонке, однако два неточных выстрела заставили ее довольствоваться попаданием в топ-10.
Фигурное катание. Командный турнир
- 1. ОКР
- 2. США
- 3. Япония
Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования
- 1. Словения
- 2. ОКР
- 3. Канада
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл
- 1. Максанс Парро (Канада)
- 2. Суй Имин (Китай)
- 3. Марк Макморрис (Канада)
Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
- 1. Беат Фойц (Швейцария)
- 2. Жоан Кларе (Франция)
- 3. Маттиас Майер (Австрия)
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом
- 1. Сара Хектор (Швеция)
- 2. Федерико Бриньоне (Италия)
- 3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
Коньки. Женщины. 1500 м
- 1. Иеэн Вюст (Нидерланды)
- 2. Михо Такаги (Япония)
- 3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка
- 1. Денис Херрманн (Германия)
- 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
- 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
Шорт-трек. Женщины. 500 м
- 1. Арианна Фонтана (Италия)
- 2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)
- 3. Ким Бутен (Канада)
Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
- 1. Рень Цзивэй (Китай)
- 2. Ли Вэньлун (Китай)
- 3. Лю Шаоан (Венгрия)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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