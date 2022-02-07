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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 7 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 7 февраля

Немецкая биатлонистка Денис Херрманн выиграла женскую индивидуальную гонку / Associated Press

После третьего соревновательного дня Украина остается без наград.

В понедельник, 7 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в третий день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины, к сожалению, еще не добыла медали на зимних Играх в столице Китая. 7 февраля биатлонистка Юлия Джима имела реальные шансы побороться за пьедестал в индивидуальной гонке, однако два неточных выстрела заставили ее довольствоваться попаданием в топ-10.

Фигурное катание. Командный турнир

  • 1. ОКР
  • 2. США
  • 3. Япония

Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования

  • 1. Словения
  • 2. ОКР
  • 3. Канада

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

  • 1. Максанс Парро (Канада)
  • 2. Суй Имин (Китай)
  • 3. Марк Макморрис (Канада)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

  • 1. Беат Фойц (Швейцария)
  • 2. Жоан Кларе (Франция)
  • 3. Маттиас Майер (Австрия)

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом

  • 1. Сара Хектор (Швеция)
  • 2. Федерико Бриньоне (Италия)
  • 3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Коньки. Женщины. 1500 м

  • 1. Иеэн Вюст (Нидерланды)
  • 2. Михо Такаги (Япония)
  • 3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка

  • 1. Денис Херрманн (Германия)
  • 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
  • 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

Шорт-трек. Женщины. 500 м

  • 1. Арианна Фонтана (Италия)
  • 2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)
  • 3. Ким Бутен (Канада)

Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

  • 1. Рень Цзивэй (Китай)
  • 2. Ли Вэньлун (Китай)
  • 3. Лю Шаоан (Венгрия)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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