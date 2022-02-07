Олимпиада-2022: кто выиграл медали 7 февраля

После третьего соревновательного дня Украина остается без наград.

В понедельник, 7 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в третий день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины, к сожалению, еще не добыла медали на зимних Играх в столице Китая. 7 февраля биатлонистка Юлия Джима имела реальные шансы побороться за пьедестал в индивидуальной гонке, однако два неточных выстрела заставили ее довольствоваться попаданием в топ-10.

Фигурное катание. Командный турнир

1. ОКР

2. США

3. Япония

Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования

1. Словения

2. ОКР

3. Канада

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

1. Максанс Парро (Канада)

2. Суй Имин (Китай)

3. Марк Макморрис (Канада)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

1. Беат Фойц (Швейцария)

2. Жоан Кларе (Франция)

(Франция) 3. Маттиас Майер (Австрия)

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом

1. Сара Хектор (Швеция)

2. Федерико Бриньоне (Италия)

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Коньки. Женщины. 1500 м

1. Иеэн Вюст (Нидерланды)

(Нидерланды) 2. Михо Такаги (Япония)

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Денис Херрманн (Германия)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

Шорт-трек. Женщины. 500 м

1. Арианна Фонтана (Италия)

2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)

3. Ким Бутен (Канада)

Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

1. Рень Цзивэй (Китай)

2. Ли Вэньлун (Китай)

3. Лю Шаоан (Венгрия)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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