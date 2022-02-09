ПРОФУТБОЛьні новини: прогрес Вітіньйо, супергол Кулача та ексклюзив із тренування "Зорі"

Вашій увазі новини за 8 лютого від ПРОФУТБОЛ Digital.

Київське "Динамо" обіграло на зборах "Динамо" Тбілісі - 1:0. Перемогу українському клубу приніс класний удар Владислава Кулача. А Вітіньйо вкотре показав, що він готовий грати в основі. Бразилець наразі - найкращий бомбардир динамівців на зборах у Туреччині.

Тим часом ПРОФУТБОЛ Digital побував на тренуванні "Зорі" та поспілкувався з Віталієм Вернидубом. Ексклюзивні кадри і найсвіжіша інформація - у ролику.

Дивіться випуск ПРОФУТБОЛьних новин від понеділка до п'ятниці на ПРОФУТБОЛ Digital.