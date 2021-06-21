Україна - Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на стадіоні "Національний".

У понеділок, 21 червня , збірна України проведе третій, заключний, поєдинок в групі С Чемпіонату Європи-2020. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з Австрією.

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Матч відбудеться на стадіоні "Національний" в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.

"Синьо-жовті" після двох турів у групі мають в своєму активі чотири очки та посідають друге місце. Стільки ж балів й в австрійців, але вони розташувалися на третій сходинці через меншу кількість забитих голів;

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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