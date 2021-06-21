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Украина — Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Украина — Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Associated Press

Текстовый репортаж поединка на стадионе "Национальный".

В понедельник, 21 июня, сборная Украины проведет третий, заключительный, поединок в группе С Чемпионата Европы-2020. Команда Андрея Шевченко встретится с Австрией.

Смотрите также: турнирные таблицы Евро-2020.

Матч состоится на стадионе "Национальный" в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Австрия.

  • "Сине-желтые" после двух туров в группе имеют в своем активе четыре очка и занимают второе место. Столько же баллов и у австрийцев, но они расположились на третьей строчке из-за меньшего количества забитых голов;
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.