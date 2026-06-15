Відомого іспанського футболіста засудили до тривалого ув’язнення за зґвалтування

Рафа Мір / © Associated Press

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Іспанського форварда “Севільї” Рафу Міра засудили до 8,5 років ув'язнення за зґвалтування.

Про це повідомляє видання Marca.

Слідство стосувалося інциденту, який стався у вересні 2024 року. Тоді Рафа виступав на правах оренди за “Валенсію”. Він і його друг Пабло Хара привели з нічного клубу двох дівчат, які пізніше звинуватили їх у сексуальному насильстві.

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28-річний футболіст отримав 7 років в'язниці за сексуальне насильство та ще 1,5 року — за заподіяння тілесних ушкоджень потерпілій.

Вирок також передбачає заборону наближатися до жертви ближче ніж на 500 метрів протягом наступних 10 років. Рафа зобов'язаний виплатити потерпілій 64 тисячі євро компенсації: 14 тисяч євро за фізичні ушкодження та 50 тисяч євро — за моральну шкоду.

Інший обвинувачений у справі Пабло Хара отримав 2,5 роки ув'язнення, а також штраф 6 280 євро за сексуальне насильство та заподіяння легких тілесних ушкоджень другій жінці.

Наразі вирок ще не є остаточним і може бути оскаржений у судах вищої інстанції.

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Мір перейшов до “Севільї” 2021 року з “Вулвергемптона”. Минулого сезону він грав на правах оренди за “Ельче”, у складі якого провів 29 матчів у всіх турнірах і забив 8 голів.

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