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Відомого іспанського футболіста засудили до тривалого ув’язнення за зґвалтування
Рафа Мір отримав 8,5 років в’язниці за сексуальне насильство.
Іспанського форварда “Севільї” Рафу Міра засудили до 8,5 років ув'язнення за зґвалтування.
Про це повідомляє видання Marca.
Слідство стосувалося інциденту, який стався у вересні 2024 року. Тоді Рафа виступав на правах оренди за “Валенсію”. Він і його друг Пабло Хара привели з нічного клубу двох дівчат, які пізніше звинуватили їх у сексуальному насильстві.
28-річний футболіст отримав 7 років в'язниці за сексуальне насильство та ще 1,5 року — за заподіяння тілесних ушкоджень потерпілій.
Вирок також передбачає заборону наближатися до жертви ближче ніж на 500 метрів протягом наступних 10 років. Рафа зобов'язаний виплатити потерпілій 64 тисячі євро компенсації: 14 тисяч євро за фізичні ушкодження та 50 тисяч євро — за моральну шкоду.
Інший обвинувачений у справі Пабло Хара отримав 2,5 роки ув'язнення, а також штраф 6 280 євро за сексуальне насильство та заподіяння легких тілесних ушкоджень другій жінці.
Наразі вирок ще не є остаточним і може бути оскаржений у судах вищої інстанції.
Мір перейшов до “Севільї” 2021 року з “Вулвергемптона”. Минулого сезону він грав на правах оренди за “Ельче”, у складі якого провів 29 матчів у всіх турнірах і забив 8 голів.
Раніше повідомлялося, що у віці 39 років помер відомий український футболіст.