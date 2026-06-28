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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
70
Время на прочтение
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Для четырёх знаков китайского зодиака сложный период закончится уже 28 июня: кто в списке

День равновесия Водяного Петуха, по прогнозам астрологов, станет переломным для четырёх знаков китайского зодиака. Именно 28 июня они могут получить ответы, которых давно ждали, и сделать шаг навстречу лучшему будущему.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

28 июня для четырёх знаков китайского зодиака завершается непростой жизненный период. Согласно астрологическому прогнозу, энергия Дня баланса Водяного Петуха поможет разобраться с неопределенностью, принять важные решения и сделать первый шаг к позитивным изменениям.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи считают, что в этот день легче навести порядок в делах, которые долго откладывались. Благодаря этому некоторые представители китайского гороскопа смогут оставить позади трудности и начать новый этап в жизни.

  • Бык

Для Тельцов 28 июня станет днём определённости. Они могут получить ответ по поводу проекта или планов, которые долгое время находились в подвешенном состоянии. Даже если новости окажутся не такими, как ожидалось, ясность поможет двигаться дальше без сомнений.

Кроме того, астрологи советуют не бояться задавать прямые вопросы и уточнять все детали, чтобы избежать недоразумений.

  • Петух

Петухам предвещается важная встреча или возобновление связи с человеком, по которому они давно скучали. Общение может помочь завершить непростой эмоциональный период и укрепить отношения.

По мнению астрологов, личная встреча или совместное путешествие способны восстановить взаимное доверие и преодолеть ощущение отдаленности.

  • Тигр

Для Тигров главной темой последнего времени были финансовые трудности. Однако уже в воскресенье ситуация может начать меняться благодаря новой идее или плану, который откроет перспективы на будущее.

Астрологи отмечают, что именно появление надежды поможет представителям этого знака постепенно оставить сложный период позади.

  • Обезьяна

Обезьяны могут по-новому взглянуть на личные отношения. Согласно прогнозу, они осознают, что истинная ценность партнера не зависит от материальных обстоятельств, а искренний разговор поможет укрепить взаимопонимание.

Астрологи считают, что открытость и готовность говорить о своих чувствах станут началом нового этапа в отношениях.

Напомним, астрологи предупреждают, что 28 июня 2026 года — день повышенной активности, когда от размышлений и колебаний можно, наконец, перейти к решительным действиям.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
70
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