Карты Таро назвали знак, которому 17 марта предстоит сделать решительный шаг

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп по картам Таро на 17 марта 2026 показывает день решимости, внутренних сомнений и момента, когда для одного знака зодиака важно не откладывать решение.

Карта дня — Колесница (VII Аркан)

Это карта движения вперед, силы воли и способности взять контроль над ситуацией. Она символизирует момент, когда нужно действовать уверенно и не останавливаться перед трудностями.

17 марта может стать днем, когда решительность принесет результат.

Реклама

Знак дня

Козорог — Колесница

Вам этот день может стать моментом, когда необходимо проявить настойчивость. Возможна ситуация, где придется взять ответственность за важное решение.

Карта советует не медлить – иногда именно смелый шаг открывает новые возможности.

Кому день предпочитает

Близнецы — Маг

Благоприятный день для новых идей, переговоров и инициатив.

Лев — Солнце

Возможна приятная новость или событие, которое поднимет настроение.

Реклама

Стрелец — Туз Жезлов

Появляется новая идея или шанс начать что-нибудь новое.

Кому следует быть внимательными

Скорпион — Пятерка Мечев

Лучше избегать споров и резких слов.

Телец — Семка Пентаклев

Финансовые решения следует принимать осторожно.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и желание действовать.

Реклама

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет понять ситуацию.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Сосредоточенность на работе принесет результат.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор.

Водолей — Звезда

Возникает новая перспектива.

Реклама

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для поддержки и партнерства.

17 марта может стать днем решительных действий. Карты Таро показывают: иногда именно смелость сделать первый шаг изменяет ситуацию к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.