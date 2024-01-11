Новолуние в Козороге 11 января 2024 года: что стоит сделать

Новолуние в астрологии воспринимается как время начала чего-то нового.

Молодой месяц является временем нового начала, внутреннего обновления и налаживания целей. Это идеальное время для внедрения новых привычек, планирования и начала проектов. Вот несколько советов, что следует делать во время молодого месяца:

Новые цели и планы Определите, что важно для вас в ближайшем будущем. Поставьте новые цели, составьте планы и стратегии для их достижения. Медитация и самопознание: Молодой месяц прекрасен для внутренней работы и самоизучения. Рассмотрите возможность проведения медитаций или созерцаний для сосредоточения на своих внутренних потребностях и целях. Чистка и вывод негатива: Используйте это время для очистки пространства от лишнего багажа, как физического, так и эмоционального. Это может включать уборку дома, вывод ненужных вещей или избавление от негативных мыслей. Новые начала: Рассмотрите возможность начать что-то новое в своей жизни, будь то проект, хобби или обучение. Молодая луна способствует свежему началу. Зарядка энергии: Затрачайте время на то, чтобы зарядить свою энергию, используя положительные практики, такие как йога, прогулки на свежем воздухе или релаксационные техники. Создание визуализаций: Используйте молодой месяц для создания визуализаций своих мечтаний и желаний. Представляйте себе, как вы видите свое будущее и как вы достигаете своих целей. Записи и празднования: Ведение дневника или записи своих мыслей во время молодого месяца может оказаться полезным для отслеживания своего личного развития и достижений.

Пусть новолуние станет для вас временем новых возможностей и позитивных изменений в вашей жизни.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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