Таропрогноз на 2-7 сентября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро, вопреки распространенному мнению, не предсказывают будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь будущее зависит только от наших собственных действий и поступков. А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка кубков"

Эта карта свидетельствует о важности изменения направления, прорыве и отказе от чего-либо. Также она рассказывает о возможных новых обязанностях, привыкания к новому стилю жизни, уклонению от проблем, путешествию внутрь себя, поиску духовной истины, пониманию того, что пришло время перемен, желания к лучшему.

Эта карта также означает переходный период. Сейчас отличное время, чтобы все бросить и начать двигаться в правильном направлении или изменить свои жизненные приоритеты.

В настоящее время ваш круг жизненного баланса нарушен. Эта карта подсказывает, что, несмотря на наше твердое убеждение в том, что у нас в семье и любви все хорошо, все идет не так хорошо, как нам кажется на первый взгляд. Если мы посмотрим вокруг себя, то сможем восстановить наше свойство преодолевать препятствия.

Следует запомнить, что в жизни нет ничего постоянного, кроме самих перемен. И именно эта карта напоминает нам, что все течет и меняется. От нас уходят близкие люди, мы кого-то бросаем. И эта карта обозначает контрольный пункт этих изменений. Поэтому хорошо обдумывайте происходящее, ваши чувства и страхи, чтобы объективно оценить происходящее вокруг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и представляет тузы. "Туз мечей" представляет еще и масть мечей, свидетельствующую об интеллектуальной составляющей, жизненных испытаниях, разуме и молниеносной реакции.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз мечей" – это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она говорит о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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