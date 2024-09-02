Когда в Украину придет похолодание: прогноз синоптика на сентябрь

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о начале сентября в Украине и дал прогноз до конца месяца.

Начало сентября 2024-го в Украине ознаменуется теплой погодой, хотя этому месяцу и свойственна общая тенденция снижения температуры воздуха, ослабления грозовой деятельности и постепенное переустройство синоптических процессов.

Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Нынешние тмосферные условия над Европой складываются таким образом, что в первой половине сентября характер погоды в Украине ожидается по-настоящему пожилым.

"На большую часть территории Украины продолжит влиять малоподвижная область высокого давления, которая уже долго прослеживается над Верхней и Средней Волгой", — добавил синоптик.

Сентябрь будет жарким

Из-за сохранения устойчивых ветров восточного и юго-восточного направления первый месяц осени в Украине будет теплым.

Эти ветры транспортируют нам сухую и жаркую среднеазиатскую воздушную массу. Такие условия приведут к аномально теплой, солнечной и сухой погоде, по крайней мере, до середины сентября, отметил синоптик.

"Благодаря влиянию циклоничности над Черным морем, в южной половине Украины, в Приазовье и Крыму сравнительно часто будут проходить дожди, иногда значительные и в сопровождении гроз", – сказал синоптик.

Когда ждать похолодания

Температура устойчиво опустится ниже +15 °С) не раньше третьей декады сентября, а на юге и Закарпатье лето будет длиться в течение всего месяца, считает специалист.

Поэтому среднемесячная температура воздуха на подавляющей части Украины предусматривается в пределах +15…+20 °С, в Карпатах +13…+14 °С, что примерно на 1,5-2 °С выше климатической нормы.

А вот с 13-16 сентября температура воздуха в Украине ощутимо снизится и приблизится к средней многолетней норме.

Первые заморозки следует ожидать на Полесье и в Карпатах

Заморозки можно будет наблюдать только в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях (особенно на Полесье), а также в высокогорной части Карпат.

Осенняя погода будет благоприятной для энергетиков

По словам эксперта, осень даст украинским энергетикам исцелить немало ран от российских ракетных и дроновых ударов по критической инфраструктуре. Холода не придут врасплох, особенно в первой половине нового сезона.

Тем временем синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 3 сентября часть Украины охватят дожди с грозами. Тем не менее, большая часть территории будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде.

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