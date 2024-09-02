Коли до України прийде похолодання: прогноз синоптика на вересень

Метеоролог Ігор Кібальчич розповів про початок вересня в Україні і надав прогноз до кінця місяця.

Початок вересня 2024-го в Україні відзначиться теплою погодою, хоча цьому місяцю і властива загальна тенденція зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та поступова перебудова синоптичних процесів.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Цьогорічні тмосферні умови над Європою складаються таким чином, що у першій половині вересня характер погоди в Україні очікується по-справжньому літнім.

"На більшу частину території України продовжить впливати малорухома область високого тиску, яка вже тривалий час простежується над Верхньою та Середньою Волгою", – додав синоптик.

Вересень буде спекотним

Через зебереження стійких вітрів східного та південно-східного напрямку, перший місяць осені в Україні буде теплим.

Ці вітри транспортують до нас суху та спекотну середньоазіатську повітряну масу. Такі умови призведуть до аномально теплої, сонячної та сухої погоди принаймні до середини вересня, зазначив синоптик.

"Завдяки впливу циклонічності над Чорним морем, у південній половині України, у Приазов'ї та Криму порівняно часто проходитимуть дощі, іноді значні та у супроводі гроз", – сказав синоптик.

Коли очікувати похолодання

Температура стійко опуститься нижче +15 °С) не раніше третьої декади вересня, а на півдні та на Закарпатті літо триватиме протягом усього місяця, вважає фахівець.

Тож, середньомісячна температура повітря на переважній частині України передбачається в межах +15…+20 °С, у Карпатах +13…+14 °С, що приблизно на 1,5-2 °С вище за кліматичну норму.

А ось від 13-16 вересня температура повітря в Україні відчутно знизиться і наблизиться до середньої багаторічної норми.

Перші заморозки слід очікувати на Поліссі та у Карпатах

Заморозки можна буде спостерігатися лише у третій декаді вересня переважно у північно-західних областях (особливо, на Поліссі), а також у високогірній частині Карпат.

Осіння погода буде сприятливою для енергетиків

За словами експерта, осінь дасть українським енергетикам загоїти чимало ран від російських ракетних і дронових ударів по критичній інфраструктурі. Холоди не прийдуть зненацька, особливо у першій половині нового сезону.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 3 вересня, частину України охоплять дощі з грозами. Проте все ж більша частина території належатиме сухій ясній сонячній погоді.

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