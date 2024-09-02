Таропрогноз на сентябрь 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекаю человечество своей мистикой и магией. Они окутаны многочисленными легендами и повествованиями, однако на самом деле являются своеобразной энциклопедией символов, по которой гадалки толкуют символы, зашифрованные в этих картах.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в сентябре 2024 года с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Тройка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она рассказывает о достижении вершины, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, желании следовать новым ориентирам, знаниям, когда нужно действовать, предвидению будущих событий, началу нового путешествия, осознанию своих намерений, пониманию смысла своих действий.

Это очень творческая карта, призывающая исследовать собственные возможности. Сейчас вы преодолели определенный этап в своей жизни, поэтому следует оглянуться вокруг, что двигаться дальше, прежде чем выбрать новый путь.

Сейчас пора подумать, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Следует применить свои знания об этом мире и показать другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы должны смело двигаться вперед.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта месяца — "Восьмерка жезлов"

Эта карта Таро рассказывает об ограничениях, самоуничтожении, изоляции и чувствительности. Одним словом, вы, наверное, устали от своей нынешней работы или профессии, потому что эта карта говорит и о "жизни за стеклом", отсутствии свободы выбора, ощущении ловушки и ожидании спасения, слабости и скованности определенными иллюзиями.

Карта подсказывает, что вы можете освободиться от своих "пут" и найти новую и интересную работу, которая будет вам по вкусу, однако вы остаетесь связанными. Вы прямо сейчас не хотите сделать первый шаг для своего блага.

Конечно, трудно выпутаться из ограничений лености и апатии и прорваться сквозь определенные окружающие иллюзии, но если не сделать хоть что-то, то ситуация не изменится. Не ждите спасителя: никто вас не спасет, кроме вас самих.

Таропрогноз на финансы

Карта месяца "Король кубков"

Эта карта Таро относится к картам двора. Ее значение свидетельствует о стабильности, мудрости, дипломатичности, благородстве и поддержке. Она призывает вас в течение этого месяца быть верными своим чувствам и заняться пониманием человеческой натуры для улучшения финансового положения. Также следует найти мудрого наставника.

В финансовых вызовах сдерживайте чувство, но не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию в спокойных обстоятельствах. Будьте уверены в избранном пути. Не забывайте о жесткости характера и спокойствии в кризисных ситуациях. Правильно выполняйте свою работу, учитывайте обстоятельства. Терпение и самодисциплина принесут желаемые изменения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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