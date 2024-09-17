Украину атаковали вражеские дроны: где прозвучали взрывы

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Украину атаковали вражеские дроны.

Мониторинговые каналы собрали информацию о том, где раздались взрывы.

В частности,

Сумы;

Конотоп (Сyмщина);

Николаевщина;

Херсон;

Херсон.

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Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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