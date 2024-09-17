Украину атаковали вражеские дроны: где прозвучали взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Украину атаковали вражеские дроны.
Мониторинговые каналы собрали информацию о том, где раздались взрывы.
В частности,
- Сумы;
-
Конотоп (Сyмщина);
-
Николаевщина;
-
Херсон;
-
Херсон.
Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.
Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.
Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.
Читайте также:
- Ракетная атака на Сумы: Россия ударила по помещению учебного заведения — что известно о последствиях
- Враг нанес авиаудару по Сумам: ОВА сообщила о последствиях
- Обстрел предприятия в Сумах: россияне убили двух женщин — подробности трагедии