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Україну атакували ворожі дрони: де прозвучали вибухи

Україну атакували ворожі дрони: де прозвучали вибухи

В Україні працювали сили ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Україну атакували ворожі дрони.

Моніторингові канали зібрали інформацію про те, де пролунали вибухи.

Зокрема,

  • Суми;

  • Конотоп (Сyмщина);

  • Миколаївщина;

  • Херсон;

  • Херсонщина. 

Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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