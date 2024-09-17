Україну атакували ворожі дрони: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Україну атакували ворожі дрони.

Моніторингові канали зібрали інформацію про те, де пролунали вибухи.

Зокрема,

Суми;

Конотоп (Сyмщина);

Миколаївщина;

Херсон;

Херсонщина.

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Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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