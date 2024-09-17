Україну атакували ворожі дрони: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Україну атакували ворожі дрони.
Моніторингові канали зібрали інформацію про те, де пролунали вибухи.
Зокрема,
- Суми;
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Конотоп (Сyмщина);
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Миколаївщина;
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Херсон;
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Херсонщина.
Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам.
Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.
Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.
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