Астрологічний прогноз на 17 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: від важливих починань та ухвалення серйозних рішень необхідно відмовитися.

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: не можна займатися самолікуванням, а під час приймання призначених лікарем медичних препаратів важливо точно дотримуватись дозування.

Харчування дня: через небезпеку харчових отруєнь треба звертати увагу на термін придатності продуктів, уникати фастфуду та вуличної їжі.

Стрижка дня: краще перенести стрижку на інший час.

Дачні роботи дня: зібраний сьогодні врожай буде максимально багатим на вітаміни та мікроелементи, тому його бажано одразу ж вжити в їжу.

Магія і містика дня: час сприятливий для читання духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – вони містять підказку щодо того, як вчинити в професійній або життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: необхідно відмовитися від ризику – навіть мінімальні його дози можуть призвести до серйозних матеріальних втрат.

Цитата дня: "Логіка – це бог мислячих" (Ліон Фейхтванґер).

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