Таропрогноз на 16-22 сентября 2024: что карты нам предвещают

Издавна люди хотят узнать свое будущее и во всех культурах мира есть немало способов для этого. Например, украинские девушки гадали на варениках, а римские жрецы — за полетами птиц и внутренностей животных. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка жезлов"

Это – карта победы. Она свидетельствует о гордости, наградах и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это – карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасным. Подтвердит свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта, принадлежащая младшим арканам Таро, рассказывает о чистоте. правду, объективность, честность и справедливость. Она намекает, что нужно избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять явления, осознавать, что хорошо, а что – плохо, столкнуться лицом к лицу с реальностью, анализировать свою мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Что-то в вашей душе сейчас требует значительного выражения, речь идет о желании выделяться из толпы или потребности в справедливости. Эта карта свидетельствует и о том, что нужно воспользоваться логикой и внутренней уверенностью в противостоянии с разнообразными жизненными трудностями. Доверяйте себе, не сомневайтесь во внутренних стремлениях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Эта карта также говорит о решимости и максимальной честности, в том числе – и с самим собой. Вы столкнетесь с испытаниями, но когда вы их преодолеете, то максимально улучшите вашу жизнь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Король кубков"

Эта карта говорит о том, что в ситуации, в которой вы оказались, стоит проявить стабильность, мудрость, дипломатичность, благородство и поддержку. Сейчас следует проверить на верность чувству, не сводят ли они сейчас вас в заблуждение. Сочувствуйте чужим недостаткам и недостаткам. Однако сдерживайте собственные чувства, однако – не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию. Создайте спокойную атмосферу.

Будьте уверены в выбранном пути. Спокойно относитесь к происходящему вокруг. Правильно выполняйте свою работу, понимайте и учитывайте обстоятельства. Примите свои слабые и сильные стороны.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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