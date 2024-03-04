Таропрогноз на 4-11 марта 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько столетий назад, в XXI веке стали фактически символом новой эпохи — движения в культуре, религии, философии, науке. Речь идет о росте значения индивидуального мировосприятия в духовных исканиях и смешении разнородных культурных, религиозных и научных традиций. На развитие карт Таро имело влияние и христианство, и язычество, поэтому этот инструмент для гадания смело можно назвать атрибутом New Age, ведь если вы не гадаете на картах, то точно слышали о них или видели в фильмах.

А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на следующую неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Также эта карта относится к масти Таро жезлов и связана с огнем. Это связано со смелостью, движением вперед и желанием развития.

Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта сообщает о душевных порывах, чувственности и восприимчивости. Сейчас нужно в делах демонстрировать свои чувства, доверять своей интуиции, следовать творческим идеям и прощать других людей.

Эта карта подсказывает о начале чего-то нового, но следует быть осторожными. Теперь нужно добавить больше творчества в вашу жизнь. Окунитесь головой в дела и получите значительный результат.

Также поразмышляйте над тем, что вы вносите в свое дело и какого результата ожидаете. Немного смелых фантазий вам не помешает.

Также читайте Таропрогноз на март 2024 года: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.