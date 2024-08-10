Таропрогноз на 5-11 августа 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье и использующаяся в наши дни преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены в качестве колоды карт, когда они используются для игры или гадания, а также могут быть просто набором графических образов (или даже словесных описаний образов), когда они используются как символы.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на отношения, энтузиазм и шансы. "Паж жезлов" сообщает о желании двигаться в новом направлении, с восхищением принимать предложения.

Также эта карта в буквальном смысле указывает на волшебного поклонника и честного человека.

В сфере любви нужно исследовать все возможности, которые открываются перед вами, и получить вдохновение от открывающихся перспектив. Возможно, вашим отношениям следует выйти на новый уровень или у вас завяжется с кем-то легкий флирт.

Если у вас уже существуют длительные отношения, то вы должны посмотреть на них с другой точки зрения, чтобы снова возродить чувства.

К тому же ожидается период большого оптимизма и страсти. Откройтесь этим ощущениям и получайте удовольствие от жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Двойка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Эта карта свидетельствует о том, насколько важна гибкость мышления и умение приспосабливаться к изменениям. Она символизирует, что для преодоления любых трудностей важно умение ухватиться за любой шанс. Посмотрите на жизнь с улыбкой и вам станет легче найти новые способы решать старые проблемы. Приспосабливайтесь к внешней среде и вы наработаете свой путь достижения поставленных целей.

Вы начнете чувствовать уверенность в своих талантах и умениях, а значит, и в самих себе. Не дайте изменениям застигнуть вас внезапно, внимательно следите за всем, что может вывести вас из равновесия.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Восьмерка кубков"

Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.

Для того, чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой "трясины". И только тогда смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попробуйте то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество – это страх, который прочитал молитву.

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Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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