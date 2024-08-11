В Сумской области прогремели 83 взрыва, есть раненые

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 10 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Новослободская громада: враг бил из минометов (9 взрывов) и нанес авиаудар КАБ (3 взрыва).

Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Эсманьская громада: совершен обстрел из миномета (9 взрывов), авиаудар КАБ (1 взрыв), удар 1 ФАБ-500 с УМПК.

Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Великописаревская громада: были минометные обстрелы (10 взрывов).

Середино-будская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).

Юношеская громада: совершен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Хотинская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).

Миропольская громада: был авиаудар КАБ (3 взрыва).

Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).

Ворожбская громада: совершен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Белопольская громада: совершены авиаудары КАБ (2 взрыва). В результате ударов ранен 1 местный житель. Также были обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).

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Напомним, поздно вечером 7 августа в Сумах раздались взрывы. Их было не менее двух.

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