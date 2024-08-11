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В Сумской области прогремели 83 взрыва, есть раненые

В Сумской области прогремели 83 взрыва, есть раненые

Путинская армия ежесуточно обстреливает Сумщину. Коллаж ТСН.ua

Россияне продолжают обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 10 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

  • Новослободская громада: враг бил из минометов (9 взрывов) и нанес авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Эсманьская громада: совершен обстрел из миномета (9 взрывов), авиаудар КАБ (1 взрыв), удар 1 ФАБ-500 с УМПК.
  • Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: были минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
  • Юношеская громада: совершен авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Хотинская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Миропольская громада: был авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Ворожбская громада: совершен авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Белопольская громада: совершены авиаудары КАБ (2 взрыва). В результате ударов ранен 1 местный житель. Также были обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).

Напомним, поздно вечером 7 августа в Сумах раздались взрывы. Их было не менее двух.

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