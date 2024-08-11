В Воронеже и Курске раздались взрывы

Тревожная ночь для россиян продолжается в нескольких областях.
В ночь на 11 августа 2024 года в Курске прозвучал ряд взрывов.
Местные жители называют количество от двух до пяти взрывов.
Позже появилась информация о звуках взрывов в Воронеже.
Также якобы ПВО в Воронежской области уничтожило несколько БПЛА самолетного типа, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, заявил губернатор.
Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.
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