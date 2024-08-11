В Воронеже и Курске раздались взрывы

Тревожная ночь для россиян продолжается в нескольких областях.

В ночь на 11 августа 2024 года в Курске прозвучал ряд взрывов.

Местные жители называют количество от двух до пяти взрывов.

Позже появилась информация о звуках взрывов в Воронеже.

Также якобы ПВО в Воронежской области уничтожило несколько БПЛА самолетного типа, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, заявил губернатор.

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Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.

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