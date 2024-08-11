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У Воронежі та Курську пролунали вибухи

У Воронежі та Курську пролунали вибухи

У росіян - гучна ніч. / Фото: ТСН.ua

Тривожна ніч для росіян триває у кількох областях.

У ніч проти 11 серпня 2024 року у Курську пролунала низка вибухів.

Місцеві жителі називають кількість від двох до п'яти вибухів. 

Пізніше з'явилася інформація про звуки вибухів у Воронежі. 

Також нібито ППО у Воронезькій області знищила кілька БПЛА літакового типу, за попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає, заявив губернатор. 

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

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