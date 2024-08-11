У Воронежі та Курську пролунали вибухи

Тривожна ніч для росіян триває у кількох областях.
У ніч проти 11 серпня 2024 року у Курську пролунала низка вибухів.
Місцеві жителі називають кількість від двох до п'яти вибухів.
Пізніше з'явилася інформація про звуки вибухів у Воронежі.
Також нібито ППО у Воронезькій області знищила кілька БПЛА літакового типу, за попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає, заявив губернатор.
Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.
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