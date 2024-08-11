Астрологический прогноз на 11 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому заниматься ими нужно, несмотря на выходной день.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придать ему их, но консультация с врачом в таких случаях необходима.
Стрижка дня: стрижка этого дня сделает человека не только красивее, но и здоровее – как физически, так и морально.
Дачные работы дня: работа на земле – и с землей – успешной не будет.
Магия и мистика дня: проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями и близкими.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, лавное – правильно расшифровать их символы.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо активно двигаться.
Цитата дня: «У одного одиночество – это бегство больного, у другого – бегство от больных»» (Марк Твен).
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