Астрологический прогноз на 11 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому заниматься ими нужно, несмотря на выходной день.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придать ему их, но консультация с врачом в таких случаях необходима.

Стрижка дня: стрижка этого дня сделает человека не только красивее, но и здоровее – как физически, так и морально.

Дачные работы дня: работа на земле – и с землей – успешной не будет.

Магия и мистика дня: проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями и близкими.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, лавное – правильно расшифровать их символы.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо активно двигаться.

Цитата дня: «У одного одиночество – это бегство больного, у другого – бегство от больных»» (Марк Твен).

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