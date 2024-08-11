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Астрологический прогноз на 11 августа

Астрологический прогноз на 11 августа

Птица Феникс - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому заниматься ими нужно, несмотря на выходной день. 

Символ дня: Птица Феникс. 

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придать ему их, но консультация с врачом в таких случаях необходима. 

Стрижка дня: стрижка этого дня сделает человека не только красивее, но и здоровее – как физически, так и морально. 

Дачные работы дня: работа на земле – и с землей – успешной не будет. 

Магия и мистика дня: проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями и близкими.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, лавное – правильно расшифровать их символы. 

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо активно двигаться. 

Цитата дня: «У одного одиночество – это бегство больного, у другого – бегство от больных»» (Марк Твен). 

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