Астрологічний прогноз на 11 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які професійні починання цього дня виявляться успішними, тому займатися ними потрібно попри вихідний день.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, уваровіт, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, не лише мають тяжкий перебіг, а й можуть призвести до серйозних наслідків, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: лікувальне голодування не лише не позбавить людину фізичних сил, а й, навпаки, додасть їх, але консультація з лікарем у таких випадках необхідна.

Стрижка дня: стрижка цього дня зробить людину не лише гарнішою, а й здоровішою – як фізично, так і морально.

Дачні роботи дня: робота на землі – і з землею – успішною не буде.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та читати замовляння, які сприяють примиренню з друзями і близькими.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, головне – правильно розшифрувати їхні символи.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя – необхідно активно рухатися.

Цитата дня: "Для когось самотність – це втеча хворого, для іншого – втеча від хворих" (Марк Твен).

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