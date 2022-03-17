6-летний мальчик подарил украинской армии квадрокоптера

Юный украинец отдал желанный девайс на нужды ВСУ.

Украинским защитникам помогают не только взрослые, но и дети. В частности, 6-летний мальчик подарил ВСУ квадрокоптер.

Об этом сообщили в Кролевецком городском совете.

Юный украинец давно мечтал о квадрокоптере, поэтому папа подарил ему девайс. Когда парень узнал, что ВСУ не хватает подобных приборов, решил отдать украинской армии желанный подарок.

Фото: Кролевецкий городской совет/Facebook

"В городском совете произошло событие, которое растрогало даже мужчин. На встречу к городскому голове Виктору Лехману пришел шестилетний мальчик. Маленький украинец, но с большим сердцем. Подарок от отца — квадракоптер - паренек попросил передать Вооруженным силам Украины. Поступок ребенка является образцом патриотизма, любви к своей Родине и несгибаемой вере в нашу победу", — говорится в сообщении.

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