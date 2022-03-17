6-летний мальчик подарил украинской армии квадрокоптера

Юный украинец отдал желанный девайс на нужды ВСУ.
Украинским защитникам помогают не только взрослые, но и дети. В частности, 6-летний мальчик подарил ВСУ квадрокоптер.
Об этом сообщили в Кролевецком городском совете.
Юный украинец давно мечтал о квадрокоптере, поэтому папа подарил ему девайс. Когда парень узнал, что ВСУ не хватает подобных приборов, решил отдать украинской армии желанный подарок.
"В городском совете произошло событие, которое растрогало даже мужчин. На встречу к городскому голове Виктору Лехману пришел шестилетний мальчик. Маленький украинец, но с большим сердцем. Подарок от отца — квадракоптер - паренек попросил передать Вооруженным силам Украины. Поступок ребенка является образцом патриотизма, любви к своей Родине и несгибаемой вере в нашу победу", — говорится в сообщении.
Читайте также: