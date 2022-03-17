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6-річний хлопчик подарував українській армії квадрокоптера

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6-річний хлопчик подарував українській армії квадрокоптера

Фото: Кролевецька міська рада/Facebook

Юний українець віддав омріяний девайс на потреби ЗСУ.

Українським захисникам допомагають не лиш дорослі, але й діти. Зокрема, 6-річний хлопчина подарував ЗСУ квадрокоптер.

Про це повідомили у Кролевецькій міській раді.

Юний українець давно мріяв про квадрокоптер, тому тато подарував йому девайс. Коли хлопчина дізнався, що ЗСУ не вистачає подібних приладів, то вирішив віддати українській армії омріяний подарунок.

Фото: Кролевецька міська рада/Facebook / ©
Фото: Кролевецька міська рада/Facebook

"У міській раді відбулася подія, яка розчулила навіть чоловіків. На зустріч до міського голови Віктора Лехмана завітав шестирічний хлопчик. Маленький українець, але з великим серцем. Подарунок від батька - квадракоптер - хлопчина попросив передати Збройним силам України. Вчинок дитини є взірцем патріотизму, любові до своєї Батьківщини та незламної віри у нашу перемогу", - йдеться в повідомленні.

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