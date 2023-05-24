Алексей Резников пообщался с Ллойдом Остином: что обсудили

Основное внимание на предстоящей встрече в формате "Рамштайн" будет уделено обсуждению поставок бронетехники в Украину и укреплению ПВО.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с министром обороны США Ллойдом Остином накануне встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Остин отметил, что на мероприятии, которое состоится 25 мая, основное внимание уделят обсуждению поддержки Украины в виде поставок бронетехники и укрепления противовоздушной обороны.

Также министр обороны США сообщил коллеге о недавних усилиях по помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее мы сообщали, что в США опровергли информацию о том, что российские вооруженные формирования во время рейда в Белгородской области якобы использовали американское оружие.