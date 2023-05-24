Астрологический прогноз на 24 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергия Луны поможет выполнить любые задачи, которые человек поставит перед собой в этот день, поэтому стоит использовать день для реализации важных планов – прежде всего, профессиональных, но и на личные также необходимо обратить пристальное внимание.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет в течение суток, но это не значит, что ее не нужно лечить – в любом случае это поможет избежать осложнений.

Питание дня: отказывать себе в еде, голодая и постясь, нежелательно, но и переедать не следует.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки волос.

Дачные работы дня: можно собирать первый урожай ягод – например, клубники: сегодня она – просто кладезь витаминов.

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать талисманы, цель которых – привлечение в жизнь любви.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, но астрологи категорически не рекомендуют кому-то о них рассказывать, особенно если их сюжет является позитивным.

Табу дня: нельзя одалживать кому-либо деньги, даже если вас об этом просят проверенные люди: скорее всего, они не смогут их вернуть, что, в свою очередь, негативно отразиться на старой дружбе.

Цитата дня: «Великий секрет воспитания – в умении добиться того, чтобы телесные и умственные предложения всегда служили отдыхом – одни от других» (Жан-Жак Руссо).

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