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Астрологический прогноз на 24 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
665
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 мая

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергия Луны поможет выполнить любые задачи, которые человек поставит перед собой в этот день, поэтому стоит использовать день для реализации важных планов – прежде всего, профессиональных, но и на личные также необходимо обратить пристальное внимание. 

Символ дня: Журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет в течение суток, но это не значит, что ее не нужно лечить – в любом случае это поможет избежать осложнений. 

Питание дня: отказывать себе в еде, голодая и постясь, нежелательно, но и переедать не следует. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки волос. 

Дачные работы дня: можно собирать первый урожай ягод – например, клубники: сегодня она – просто кладезь витаминов. 

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать талисманы, цель которых – привлечение в жизнь любви. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, но астрологи категорически не рекомендуют кому-то о них рассказывать, особенно если их сюжет является позитивным. 

Табу дня: нельзя одалживать кому-либо деньги, даже если вас об этом просят проверенные люди: скорее всего, они не смогут их вернуть, что, в свою очередь, негативно отразиться на старой дружбе. 

Цитата дня: «Великий секрет воспитания – в умении добиться того, чтобы телесные и умственные предложения всегда служили отдыхом – одни от других» (Жан-Жак Руссо). 

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Дата публикации
Просмотры
665
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