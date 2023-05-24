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Борьба с кровавым кремлевским режимом выходит на новый уровень – глава РДК

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Борьба с кровавым кремлевским режимом выходит на новый уровень – глава РДК

РДК в ближайшее время планирует масштабные действия в России

РДК зашел значительно глубже, чем в прошлый раз в Брянской области.

В ближайшее время действия Российского добровольческого корпуса станут более масштабными и интенсивными.

Об этом заявил Денис Никитин (White Rex), командир РДК, в эфире YouTube-канала российского правозащитника и блогера Марка Фейгина.

"Можно сказать однозначно, что борьба с кровавым кремлевским режимом выходит на новый уровень. Все разговоры о границах на замке, о миллиардах, потраченных на ее укрепление – все это опять оказалось чушью, ложью. Это немного сложнее, чем в Брянске, но и силы сейчас совсем другие. Брянская проба пера себя полностью оправдала", — заявил он.

По словам Никитина, РДК зашел значительно глубже, чем в прошлый раз, когда Корпус совершал рейды в Брянской области.

"На этот раз мы и военные задачи можем себе позволить выполнять. В регионе абсолютный переполох. По всей видимости, совершенно не был готов кремлевский режим к такому повороту событий. Сами российские пропагандисты настолько очаровали себя своей мощностью, что совершенно не ожидали, что война может прийти на территорию РФ", — отметил он.

Глава РДК добавил, что в ближайшее время "будут более масштабные действия". Никитин подчеркнул, события будут "очень интересными и интенсивными".

Напомним, легион " Свобода России" вместе с Российским добровольческим корпусом "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ и уничтожили их бронетехнику.

Председатель СНБО Алексей Данилов заявил, что движение сопротивления российским властям появится в Брянской, Курской, Воронежской и других областях России.

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Дата публикации
Просмотры
164
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