Армия РФ пытается выбить ВСУ из занимаемых рубежей в Донецкой области — Генштаб

Армия РФ пыталась прорвать оборону Вооруженных сил Украины и выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей у ряда населенных пунктов в Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 6 апреля.

Всего враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью оккупанты атаковали Украину, применив 32 БпЛА типа "Shahed" и ракеты.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Костобобров Черниговской области; Александровка, Поповка, Краснополье, Новодмитровка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумской области; Круглое, Берестово, Купянск Харьковской области; Терны, Часов Яр, Железное, Нью-Йорк, Северное, Бердичи, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Новобахмутовка, Очеретино, Яснобродовка, Калиновое, Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар, Константиновка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клищиевка, Новое, Спорное, Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 16 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийским средствам, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о подготовке РФ к наступлению и назвал вероятную цель Кремля. В частности, свидетельством этого являются массированные и мощные удары оккупанты наносили по украинским городам в течение последних недель.

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