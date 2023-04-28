Атака на Киевщину: в Украинке есть пострадавшие и разрушения

Украинские военные уничтожили российские ракеты над Киевщиной в ночь на 28 апреля, однако в результате падения обломков есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"В регионе работало ПВО. Все вражеские цели уничтожены. Спасибо ВСУ за профессиональную работу", — отметил глава области.

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Однако в результате падения обломков вражеской ракеты в городе Украинка есть попадание по многоэтажке. Были повреждены квартиры на пятом и шестом этажах.

"Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет", – сообщил Кравченко.

Он добавил, что все службы работают на месте. Людям оказывается необходимая помощь.

Заметим, что глава МВД Игорь Клименко сообщил о двух травмированных в Украинке.

Напомним, ранее глава КМВА Сергей Попко сообщил, что россияне атаковали Киевскую область с самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства столицы было уничтожено 11 крылатых ракет и два дрона.

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