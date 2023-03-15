"Бавовна" в Белгороде: новые подробности инцидента

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал произошедшие вечером 14 марта взрывы в российском регионе. По его словам, над Белгородским районом ПВО сбило три ракеты, а один из обломков якобы попал в жилой сектор Белгорода.

Об этом Гладков сообщил на своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгород. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждение от обломков зафиксировано и в нескольких домовладениях района", — отметил губернатор.

Напомним, в российском Белгороде вечером 14 марта раздались громкие взрывы в районе местного аэропорта.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 марта в Белгородской области прогремели взрывы во время пусков ракет. Одна из них "самоликвидировалась" неподалеку от места запуска.

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