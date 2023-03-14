"Бавовна" в РФ: в Бегородской области снова якобы "сработало ПВО" (видео)

Представители местных властей заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.
В ночь на 14 марта в Белгородской области произошла очередная "бавовна" во время пусков ракет. Одна из них "самоликвидировалась" неподалеку от места запуска.
Соответствующие видео опубликовали местные Telegram-каналы, убеждая, что в регионе якобы сработало ПВО.
Жители зафиксировали запуск трех ракет, одна из которых взорвалась на территории российского региона. Представители Белгородской власти, комментируя инцидент, заявили, что пострадавших среди населения нет.
Напомним, что в ночь на 14 марта в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу.
Ранее мы сообщали, что 13 марта в Белгороде произошла подобная "бавовна". Тогда местные также сообщали о якобы работе ПВО.
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