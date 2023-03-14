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"Бавовна" у РФ: у Бєгородській області знову нібито "спрацювала ППО" (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Бавовна" у РФ: у Бєгородській області знову нібито "спрацювала ППО" (відео)

Звуки вибухів у деяких регіонах України / Фото: Associated Press

Представники місцевої влади заявили, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

У ніч проти 14 березня у Бєлгородській області сталася чергова "бавовна" під час пусків ракет. Одна з них "самоліквідувалася" неподалік від місця запуску. 

Відповідні відео опублікували місцеві Telegram-канали, переконуючи, що в регіоні нібито спрацювала ППО. 

Мешканці зафіксували запуск трьох ракет, одна з яких вибухнула на території російського регіону. Представники Бєлгородської влади, коментуючи інцидент, заявили, що постраждалих серед населення немає. 

Нагадаємо, що в ніч проти 14 березня в низці регіонів України оголошували повітряну тривогу

Раніше ми повідомляли, що 13 березня в Бєлгороді сталася подібна "бавовна". Тоді місцеві також повідомляли про нібито роботу ППО.  

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Дата публікації
Перегляди
1570
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