Астрологічний прогноз на 11 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для початку нових, важливих справ, а ось планувати та розробляти тактику та стратегію їх досягнення не лише можна, а й потрібно. Цікаві ідеї, які з'являться в цей час, вимагатимуть не менш цікавих рішень, які можуть спасти на думку саме цього дня.

Символ дня: Слон Ганеша — володар демонів, яких називають ганами.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: синій нефрит, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: кульшовий спосіб, хребет.

Хвороби дня: небажано займатися силовими видами спорту та піднімати тяжкості – це може спричинити травми спини.

Харчування дня: оскільки шлунок потребує навантаження, голодувати і постувати сьогодні небажано, проте шкідливі продукти бажано виключити.

Стрижка дня: стригтися можна тільки у разі крайньої необхідності — коли ходити далі з зачіскою, що втратила форму, вже не виявляється можливим.

Дачні роботи: день сприятливий для робіт у саду.

Магія та містика дня: бажано вивчати праці богословського та езотеричного змісту.

Сни дня: сни сьогодні підкажуть, як змінити своє життя на краще.

Табу дня: отримані сьогодні завдання не можна використовувати на зло будь-кому.

Афоризм дня: «Немає правди в людині, яка не в змозі контролювати свою мову» (Махатма Ганді).

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